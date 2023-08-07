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الاثنين 7 آب 2023 ساعة 08:10

إسلامي: توليد الكهرباء في محطة بوشهر تجاوز 60 مليار كيلوواط /ساعة

إسلامي: توليد الكهرباء في محطة بوشهر تجاوز 60 مليار كيلوواط /ساعة
ووفقًا لمركز الدبلوماسية العامة والمعلومات التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، التقى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مع محمد إسلامي ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، اليوم (الأحد) وعقدوا معه جولة من المباحثات.

واكد محمد إسلامي في هذا الاجتماع ، على أهمية عقد هذه الاجتماعات من أجل مزيد من التنسيق والتآزر بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومجلس الشورى الإسلامي وقال لا شك أن هذه الزيارات ستكون مؤثرة في زيادة قدرة الصناعة النووية في البلاد.

وتابع: في ضوء هذا الاهتمام فإن التوجهات والاستثمارات التي يتم إجراؤها تركت تاثيرها على صعيد تقدم البلاد وتطور الرفاهية الوطنية ويستفيد منها أبناء شعبنا الأعزاء.

واشار نائب رئيس الجمهورية إلى أنه في هذه المرحلة من أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، إن ازدهار وتقدم وتوسع جميع موضوعات التكنولوجيا النووية مع رؤية التصنيع له أهمية مضاعفة ، وقال ان هذه النظرة بالإضافة إلى انها تقود الى إدخال التكنولوجيا النووية في حياة الناس وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ، وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تمنع الضجيج النووي ، والتي بسببها أربك العدو عقول الناس ويؤلب المواقف ضد البرنامج النووي الايراني.

وتابع: لهذا الغرض ، كان من الضروري أن تكون لدينا خطة عملية واضحة لإثبات سلمية أهدافنا قدر الإمكان ، حتى لا نسمح بتوجيه مزيد من الاتهامات إلينا ، بالإضافة إلى جلب الأصدقاء من أجل هذا الهدف ، اجتازت وثيقة الرؤية الشاملة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمدة 20 عامًا وخريطة الطريق الخاصة بها عملية الموافقة وتم وضعها على جدول الأعمال.

كما أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أهمية تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة في هذه المرحلة وقال انه في العام الماضي ، تمكنا من تحقيق 159 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا وصناعيًا في اجراء أظهر حركة نشطة ومستمرة نحو إنهاء البحث وتحويله إلى تصنيع وبهذه الطريقة ، تمكنا من متابعة تجربة التسويق.
مصدر : وكالات
رقم : 1074159
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