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الاثنين 7 آب 2023 ساعة 09:38

أمير عبداللهيان يلتقي وزيري الخارجية والصحة في اليابان

أمير عبداللهيان يلتقي وزيري الخارجية والصحة في اليابان
وفي تفاصيل الخبر فقد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي.
 
كما التقى أمير عبداللهيان وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان قبل هذا اللقاء.
 
ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى العاصمة اليابانية طوكيو.
 
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن أمير عبداللهيان وصل إلى طوكيو مساء الأحد بالتوقيت المحلي في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين اليابانيين، وكان في استقباله مسؤولون من وزارة الخارجية اليابانية.
 
وأضاف: بناءً على الترتيبات المتخذة سيبحث وزير الخارجية يوم الاثنين خلال لقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الياباني كاتسونوبو كاتو، آخر مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والمستجدات الدولية.
 
يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية إلى طوكيو تتزامن مع ذكرى القصف الذري على هيروشيما وناغازاكي عام 1945 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة في هاتين المدينتين.
رقم : 1074172
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