الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 آب 2023 ساعة 09:59

بري: لا شيء أمنيا يستدعي بيانات السفارات

بري: لا شيء أمنيا يستدعي بيانات السفارات
وأضاف الرئيس بري خلال حديثه مع الصحافيين: تكلمت مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن بيانات السفارات ولم نفهم سببها.
 
ولفت إلى أنّ التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهمه، ولكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة، متسائلًا: الوضع في عين الحلوة هادىء منذ 3 أيام فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟
 
وشدَّد الرئيس بري على أنَّ "أحداث عين الحلوة محصورة بمنطقتها الجغرافية ولم تتمدد مكانيًا، وتابع: لم يكن هناك مشروع لتوتير أمني كبير والأحداث كانت محصورة داخل عين الحلوة والأمور مضبوطة الآن.
 
إلى ذلك، أشار إلى أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان تكلم معي نقلًا عن اللقاء الخماسي (فرنسا، السعودية، الولايات المتحدة، قطر، ومصر) طارحًا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.
 
وردًا على سؤال حول العقوبات ووصفِه بأنّه امتداد لحزب الله، قال الرئيس بري: أنا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل أنا بري وبحلاش عالرص مؤكدًا استمراره بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة حتى النهاية.
 
موقف بري جاء ردا على بيانات السفارة السعوية و بعض سفارات الدول العربية مثل الكويت والبحرين حول دعوة مغادرة رعاياها من الأراضي اللبنانية.
رقم : 1074179
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
7 آب 2023
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
7 آب 2023
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
7 آب 2023
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
5 آب 2023
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
5 آب 2023
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
5 آب 2023
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
5 آب 2023
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
5 آب 2023
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
4 آب 2023
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
4 آب 2023
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
السيد نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء
3 آب 2023
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
3 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية