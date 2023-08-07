السوداني يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي للوظائف القيادية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار السوداني، خلال الافتتاح، إلى "أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي على صعيد الإدارات، وأهمية الانخراط في برامج التدريب لكل مستويات الملاكات الإدارية القيادية، بما يوائم متطلبات البرنامج الحكومي في الإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد".

ويختصُّ المعهد برفع القابليات والمهارات الأساسية للمنتظمين، كما يسهم في الحفاظ على التطوير المستمر لقدرات العاملين في الوظائف القيادية، ومواكبة التطوّرات الحاصلة في الحقول العلمية المختلفة، وتلبية احتياجات مؤسسات الخدمة العامة وتطوير قدراتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي، بحسب البيان.