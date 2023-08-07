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الاثنين 7 آب 2023 ساعة 10:46

قوة كبيرة لجيش الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مسلحة+ فيديو

قوة كبيرة لجيش الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مسلحة+ فيديو
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية قولها، بأن أكثر من 20 آلية عسكرية "إسرائيلية" اقتحمت حي المراح في جنين وحاصرت منزلاً ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.
 
ووفق المصادر، فإنّ جيش الاحتلال حاصر أحد المنازل في حي المراح، واعتلى قناصته أسطح المنازل المجاورة.
 
وداهم جيش الاحتلال عدداً من منازل المواطنين واعتقل شاباً، بينما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.
 
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سمير خمايسة بعد محاصرة منزله خلال اقتحام مدينة جنين.
 
وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أمطروا آليات الاحتلال في منطقة المراح بصليات كثيفة من الرصاص.
رقم : 1074190
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