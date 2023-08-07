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الاثنين 7 آب 2023 ساعة 13:12

مولوي: لا نقبل بأي تعرض لأمن اللبنانيين او العرب في لبنان

مولوي: لا نقبل بأي تعرض لأمن اللبنانيين او العرب في لبنان
واضاف مولوي: "لا تخوف من احداث امنية"، معتبرا انه "بالنسبة لنا علينا حفظ امن بلدنا ولا يجب ان يمتد ما يحصل في المخيمات الى خارجها ".
 
وقوال مولوي: "لا نقبل التفلت الامني في لبنان واي دعم لفصائل مسلحة في لبنان هو امر مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ".
 
واضاف :"لا نقبل اي تعرض لامن اللبنانيين او العرب في لبنان ، تعريض امن لبنان للخطر امر غير مقبول والجيش وقوى الامن يضبطون الامن على الارض".
 
وشدد مولوي على ان "لا امن بالتراضي"، معتبرا ان "ما يطرح علامات استفهام هو كيف خلال كل هذه السنوات لم نعرف ان نؤسس دولة على كامل الاراضي اللبنانية تفرض سلطتها على كامل الاراضي وتحمي اللبنانيين الحل بالجيش والقوى الامنية".
 
وكشف ان "هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش والجيش تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف".
 
وتابع: "المطلوب عدم وجود أي مسلح على الاراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ اجندات اي طرف".كلام مولوي جاء قبيل انعقاد مجلس الدفاع الاعلى وبعد الانذارات التي الطلفتها يعض السفارات لرعاياها في لبنان بالمغادرة وتوخي الحذر
رقم : 1074231
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