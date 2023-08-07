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الاثنين 7 آب 2023 ساعة 13:30

النائب رعد: من يرفض المجيء برئيس للجمهورية يريد استمرار الفراغ

النائب رعد: من يرفض المجيء برئيس للجمهورية يريد استمرار الفراغ
وخلال حفلٍ تأبينيّ أقيم لكلٍّ من فقيد العلم والإيمان الشيخ علي نصّور وفقيد الشباب حسين نحّال والراحل الحاج عزّ الدين فحص في بلدة جبشيت، لفت النائب رعد الى أن الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا، ومنفتح على جميع شركائنا في الوطن ومن شأنهم إمّا أن يتبادلوا معه الخدمات والمصالح الوطنية أو أن يقاطعوه.
 
وأضاف “نحن لسنا بقادرين على أن نتحمّل الفراغ في سدة الحاكم المركزي ولدينا خوف من تداعيات هذا الفراغ على الليرة اللبنانية، فكيف سيكون الحال في العاشر من كانون الثاني 2024 في حال حصول الفراغ في موقع قيادة الجيش مع إنتهاء ولايته؟ وهل نترك الجيش كمؤسسة عسكرية ضامنة لأمن واستقرار المجتمع وللدفاع عن المجتمع إلى جانب المقاومة والشعب، هل نتركه لقدره؟”
 
وفي حين، سأل رعد، هل يريد الأمريكيون أن نصل بالبلد إلى هذا الأمر دون أن ننتخب رئيساً للجمهورية؟ شدد على أنّ التحدي هو أمام كل من يرفض المجيء برئيس للجمهورية في أن لا يطعن المقاومة في ظهرها، وأن يستجيب لكلّ المصالح التي يتوافق عليها اللبنانيون فيما بينهم.
 
وختم رعد للأسف لا زال هناك بعضٌ من اللبنانيين- يفكّر بالرهان على قوى سبق أن مدّ اليد إليها وتعاون معها واجتاحت لبنان، فهذا الأمر لن يتكرّر وعاقبته ستكون وخيمة جداً، ونحن نأمل أن لا يتورّط أحد بمثل هذا الخيار في هذه المرحلة لأن الزمان اختلف وموازين القوى اختلفت، ونحن كمجتمع نعرف مواضع القوّة في بنيتنا في تماسكنا، وأعداؤنا يرصدون نقاط القوة ومن جملة ما يرصدونه أنّ قوّة مجتمعنا تكمن في تماسكه.
 
 
رقم : 1074239
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