رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء

وقام السيد إبراهيم رئيسي ، الیوم الإثنين ، بزيارة مؤسسة الاذاعة والتلفزیون عشية يوم الصحافي و تفقد مختلف أقسام هذه الوسيلة الإعلامية.

وقال آية الله رئيسي: يلعب الصحفيون دورًا مهمًا في شرح مطالب الناس للمدرا ء و رجال الدولة وكذلك إبداء آراء المسؤولين ورجال الدولة للشعب.

وأشار إلى الإعلام والصحفيين كجسر للتواصل بين الشعب والمسؤولين الذين يتعين عليهم بذل جهود يومية مخلصة في مختلف المجالات.

وأوضح آية الله رئيسي أن الإعلام الوطني يلعب دورًا مهمًا في إيصال الرسالة وتعبیر الرأي العام و قال: إن الإعلام الوطني هو مركز الثقافة والفكر والتنمية في البلاد ولهذه الوسائل الإعلامية إحدى أهم المسؤوليات في قطاع بناء الثقافة في الدولة.

وأكد أن الإعلام الوطني يلعب دوراً هاماً في الدفاع عن القيم الإسلامية وتقديم نمط الحياة الإيراني والإسلامي.

وصرح رئيس الجمهورية بأنه من مسؤولية جميع وسائل الإعلام بيان سياسات الحكومة وقال:الحكومة منفتحة على الانتقادات ولا تعتبر المنتقدين أشخاصًا بدون هوية ولديها آذان صاغية للنقد.

وقال: "خطاب الإعلام والمحللين مهم للحكومة ، والإعلام الوطني قد خطى خطوات جيدة في هذا الصدد واليوم يشهد الإعلام الوطني نظرة تحولية نعتقد أنها يمكن أن تصل إلى ذروة التقدم.