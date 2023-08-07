الخارجية الصينية: واشنطن تستخدم قضية البحر الجنوبي لزرع الفتنة

وأضاف أن "الصين تحث أمريكا على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.

وتابعت أن "أمريكا هاجمت في بيان لها الحقوق البحرية المشروعة للصين وأيدت السلوك الاستفزازي غير القانوني للفلبين وهو ما تعارضه الصين بشدة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني، إلا أن الفلبين أرسلت سفينتين لاقتحام مياه ريناي جياو دون إذن، في محاولة لنقل مواد بناء لأعمال صيانة كبيرة لسفن "بيتش" العسكرية غير القانونية".

وشددت وزارة الخارجية الصينية، على أن هذه الخطوة تنتهك سيادة الصين وتنتهك قانون سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت، اليوم الإثنين، عن استدعائها السفير الصيني لدى مانيلا، هوانغ شيليان، للاحتجاج على استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، يوم السبت الماضي، أنها "تقف مع حلفائها الفلبينيين في مواجهة الأعمال الخطيرة من قبل خفر السواحل الصيني، لعرقلة مهمة إعادة إمداد الفلبين لسفينتها "توماس شول الثانية" في بحر الصين الجنوبي".

وأضافت أن "السفن الصينية أطلقت خراطيم المياه، واستخدمت مناورات حجب غير آمنة، لتدخل في ممارسة الفلبين المشروعة لحرية الملاحة في أعالي البحار، وعرضت سلامة السفن الفلبينية وطاقمها للخطر".

من ناحيته، أكد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، اليوم، أنه "تم استخدام خراطيم المياه لتجنب الاصطدام المباشر، وأن العملية التي تمت في الموقع كانت مهنية ومنضبطة، ولا تشوبها شائبة".

وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.