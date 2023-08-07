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الاثنين 7 آب 2023 ساعة 17:49

لبنان.. عين الحلوة بين التهدئة والتفجير مجددا بعد تحذير السفارات

لبنان.. عين الحلوة بين التهدئة والتفجير مجددا بعد تحذير السفارات
وأوضحت المصادر، أن عزام الذي وصل إلى لبنان، مكلفاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينيّة سيلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين والأمنيين لتنسيق الموقف في كيفية التعامل مع تداعيات الاشتباكات بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحديداً إنتظار نتائج "لجنة التحقيق" وما إذا كانت ستنجز المهمة في كشف الجناة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية وفق قناعة راسخة بصعوبة ذلك.

واللافت أن هذا الزيارة تزامنت مع التحذيرات التي أطلقتها عدة سفارات عربية في بيروت لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان أو مغادرته سريعاً أو توخي الحذر وعدم الإقتراب من المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، ما يشير إلى تقاطع معلومات حول إمكانيّة تجدد الاشتباكات في حال كشف الجناة وعدم تسليمهم إلى القضاء اللبناني كما اتفقت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية (هيئة العمل المشترك) في لبنان في الاجتماع التي أعلنت فيه التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار، وتضمن أيضاً سحب المسلحين من الشوارع وتهيئة الظروف الآمنة لعودة مئات العائلات النازحة وهو ما لم يتم حتى الآن، ما يؤكد وفق مسؤول فلسطيني بارز أن ما جرى هو وقف اطلاق للنار وليس انتهاء الاشتباكات وانها قابلة للتجدد عند أيّ خرق أو في حال لم يتم تطبيق كامل بنود الإتفاق.

وسادت حالةٌ من الاستنفار المشوب بكثير من القلق والشائعات خلّفتها دعوة السفارة السعودية، ليل الجمعة - السبت، رعايا بلادها في لبنان إلى تجنّب الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلّحة، ومطالبتهم بـ مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، والتقيّد بقرار منع السفر إلى لبنان.

وكالعادة، أعادت سفارات خليجية تغريد التحذير السعودي، فطلبت الكويت من رعاياها الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنيّة»، ودعت البحرين مواطنيها إلى «مغادرة الأراضي اللبنانية»، وذكّرت الإمارات بـالتقيد بمنع السفر إلى لبنان، وطلبت السفارة الألمانية من مواطنيها «تحديث بياناتهم على منصة السفارة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وقالت مصادر مطلعة أنه قد خرقت هذه البيانات الهدنة السياسية الهشّة مع كثير من الأسئلة حول أسباب هذه الإجراءات الاحترازية، رغم أن لا معلومات حول تصعيد أمني، كما أن الأوضاع في مخيم عين الحلوة بقيت مضبوطة في اليومين الماضيين بعد الالتزام بوقف إطلاق النار عقب أيام من الاشتباكات. وحتى مساء أمس، بقيت الأسئلة من دون جواب حاسم، وبدأت دوائر مراقبة تربطها بأبعاد تتصل بوضع المنطقة وتصاعد التوتر على أكثر من ساحة، انطلاقاً من اليمن مروراً بالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان.

كذلك ترافقت مع سيل الشائعات والأخبار الكاذبة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشكلت مصدر توتير غير مسبوق في محاولة لخلط الأوراق وتفجير ساحة المخيم بالكامل وبين كل الأطراف، تارة عبر زجّ عصبة الانصار الاسلاميّة بأنها تشارك في الاشتباكات، وتارة أخرى عن تحرك مجموعات حركة فتح التيار الاصلاحي برئاسة العميد محمود عبد الحميد عيسى اللينو، وقد وصل الأمر إلى اتهام نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني القيادي الفتحاوي اللواء منير المقدح بغض الطرف والوقوف على الحياد، ناهيك عن اتهامات سياسية توزعت بين فصيل وآخر على خلفية العلاقة مع "فتح".

بالمقابل، استبعدت الأوساط الفلسطينية أن تمتد الاشتباكات إلى أيّ من المخيمات الفلسطينية الأخرى في لبنان، نظراً لموازين القوى الوطنيّة والإسلاميّة الخاصّة في عين الحلوة، وهي غير موجودة في باقي المخيمات وتحديداً لجهة الناشطين الاسلاميين.

مؤكّدة أنّ باقي القوى الاخرى فيها منضوية في أطر العمل الفلسطيني المشترك وهي تشكّل قيادة سياسيّة موحّدة ضمن "هيئة العمل المشترك" الفلسطيني في لبنان والّتي تضمّ ممثلي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينيّة" بما فيها حركة "فتح"، و"تحالف القوى الفلسطينية" بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد"، و"القوى الإسلامية" بما فيها "عصبة الأنصار" و"الحركة المجاهدة"، و"أنصار الله".

 
رقم : 1074278
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