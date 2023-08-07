حزب الله يعرض مع وفد حركة حماس الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة

وجرى خلال اللقاء عرض لمجريات الأحداث في مخيم عين الحلوة وتداعياتها على الجوار اللبناني، وعلى الأهل الآمنين في المخيم الذين تهجّروا ودمّرت ممتلكاتهم.

وتوجه الوفد بالشكر لقيادة حزب الله على الجهود التي بذلتها لتثبيت وقف إطلاق النار وعلى مواقف سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي ناشد في خطابات متكررة كل الأطراف للضغط بهدف إعادة الهدوء والاستقرار للمخيم.

وأكّد المجتمعون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم، والعمل مع كافة الجهات بهدف التعويض على المتضررين، مشددين على الالتزام بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في صيدا وفي بيروت، والتي أكّدت استكمال التحقيق بالجريمة وتحديد المتورطين والعمل على تسليمهم للأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، مؤكدين أهمية التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والفلسطينية من أجل الوصول إلى الحلول المطلوبة.