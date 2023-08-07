مقتل واصابة قرابة 100 شخص بخروج قطار عن مسارة بباكستان

وانحرفت عشر عربات تقريباً من قطار الركاب عن القضبان قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومتراً عن كراتشي أكبر مدن البلاد.

وتتكرر حوادث القطارات في نظام السكك الحديدية المتهالك في باكستان وحاولت حكومات متعاقبة على مدى سنوات تأمين تمويل لتطوير تلك الشبكة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لمشروعات البنية التحتية.

وفي نيسان/آبريل الماضي، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، كما أُعلن فقدان أربعة أطفال، بعد أن اشتعلت النيران في عربة قطار ركابٍ في جنوب باكستان، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأوضحت إدارة السكك الحديد الباكستانية أنّ النيران اشتعلت في القطار أثناء مروره في منطقة "خيربور"، والتي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الشمال من مدينة كراتشي، عاصمة إقليم السند، مُشيرةً إلى أنّ الحريق ألحق أضراراً بالغة بعدة عرباتٍ أخرى في القطار.

وغالباً ما يتم تجاهل لوائح السلامة في القطارات المكتظة بالركّاب في باكستان، كما أنّ حوادث القطارات تتكرر في باكستان نتيجةً لضعف البنية التحتية للسكك.