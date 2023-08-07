جنوب إفريقيا: دعونا الرئيس الإيراني ولم نوجه دعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

وفندت باندور تقارير بعض وسائل الإعلام التي زعمت أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لن يحضر القمة، حيث قالت إنها غير صحيحة.

وأشارت إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تمت دعوته للقمة، كما أكدت أن "هناك فرص جيدة في أن يحضر".

وأضافت: "دعا الرئيس (بدعم عام من قادة بريكس) 67 زعيما من إفريقيا وجنوب العالم لحضور اتصالات "بريكس - إفريقيا" وحوارات "بريكس بلس". وتلقينا تأكيدات من 34 دولة على الأقل بأنها ستحضر".

ونوهت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تمت دعوته أيضا، فضلا عن ممثلي منظمات أخرى لحضور الفعاليات.