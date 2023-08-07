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الاثنين 7 آب 2023 ساعة 19:16

رئيس وزراء اليابان يدعم مفاوضات رفع الحظر عن ايران

رئيس وزراء اليابان يدعم مفاوضات رفع الحظر عن ايران
والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، الموجود في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد ظهر اليوم (الاثنين) وعقد معه جولة من المباحثات.
 
ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس الايراني إلى رئيس وزراء اليابان ، وقال ان اللقاء بين المسؤولين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي والمشاورات التي عقدت علامة على إرادة البلدين لتطوير العلاقات الثنائية.
 
وقيم أمير عبد اللهيان المعرفة العالية لرئيس الوزراء الياباني بالعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة بانها رصيد متميز للنهوض بالتفاعلات بين البلدين.
 
ورحب وزير الخارجية برسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين البلدين ، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
 
الى ذلك أكد أمير عبد اللهيان على الدور البارز لجمهورية إيران الإسلامية في تعزيز أمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي.
 
واعتبر وزير الخارجية التطورات الجديدة في المنطقة بانها واعدة لتعميق التعاون الإقليمي في اتجاه تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الشاملة والازدهار ، مشيرا الى ان دور اليابان في دعم هذه العملية يحظى بالاهمية .
 
واستعرض عبداللهيان خلال هذا اللقاء الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ضرورة الحل السياسي للأزمة الأوكرانية .
 
* أهمية العلاقات بين إيران واليابان
 
بدوره نقل رئيس الوزراء الياباني في هذا الاجتماع تحياته إلى الرئيس الإيراني ، مثمناً أهمية مفاوضاته مع رئيسي العام الماضي ، مؤكداً على أهمية العلاقات بين إيران واليابان.
 
وأعرب كيشيدا عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الجديدة في منطقة الخليج الفارسي ، وأضاف: اليابان تدعم التعاون الإقليمي من أجل تعزيز استتباب الأمن .
 
وأضاف: إن اليابان تؤيد إحياء المفاوضات بين جمهورية إيران الإسلامية والأطراف الأخرى من أجل التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاق النووي وهي مستعدة لتقديم الدعم لذلك .
 
كما رحب رئيس وزراء اليابان باستمرار التعاطي الإيجابي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجمهورية إيران الإسلامية.
 
كما ناقش الطرفان في هذا الاجتماع التطورات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة برفع الحظر والتعاون في مجال ضمانات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رقم : 1074288
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