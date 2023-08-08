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الثلاثاء 8 آب 2023 ساعة 14:04

رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها

رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
وقال السيد رئيسي في كلمة القاها في حفل ختام المهرجان الوطني للاعلام الايراني ويوم المراسل الصحفي، انه ورغم كافة التهديدات والحظر والصعاب التي يخلقها الاعداء فان بلادنا تسجل نموا في مختلف القطاعات، وهناك انجازات علمية وتقنية في البلاد تبعث على الفخر والاعتزاز.
 
وتابع رئيس الجمهورية: فيما يتعلق بالاتفاق النووي فاننا لم ننسحب قط من المعاهدات والاتفاقيات ولم نغادر طاولة المفاوضات ولنا اليد العليا وكلامنا متقن ونتابع القضايا من منطلق العز لكننا لم ولن نثق في هؤلاء ابدا.
 
واضاف " ان مهمتنا الاساسية هي ابطال مفعول الحظر ونحن بصدد انجاز هذا الامر بكل طاقتنا لأننا رأينا نكثهم بالعهود فهؤلاء هم ناكثو العهود وقد قاموا بذلك مرارا وتكرارا خلال العامين الماضيين الذي نحن في الحكومة.
 
وتابع رئيس الجمهورية: من المؤكد اننا نستطيع بذل الجهود من اجل الاستقلال الاقتصادي والزراعي والصناعي بالاتكال على قدراتنا وامكاناتنا الداخلية، ونحن الان في المرتبة الاولى في المنطقة والعالم ليس فقط في الصناعات العسكرية والنووية بل في مجال العلم والتكنولوجيا والصناعة ايضا.
 
واشارالى وجود بعض المشاكل قائلا انها ناجمة عن عراقيل الاعداء او بعض التخبط في الاداء ويجب تقديم الحلول من اجلها ، لكن لا يمكن تجاهل التطور الحاصل في بلادنا وهذا ليس فقط كلامي انا، بل ان 10 رؤساء جمهورية على الاقل لمختلف البلدان اعربوا عن دهشتهم للتطور الذي سجلناه رغم كافة انواع الحظر، وعلينا ان نعتز بما نملكه ونبذل الجهد لحل المشاكل.
 
وشدد السيد خاتمي على ان ايران سجلت نموا اقتصاديا لكن حجمه ليس مرضيا، وان السياسة المرسومة هي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة.
 
وتابع " نحن نشاهد اليوم تحقيق النمو في مختلف المجالات ، وهناك انجازات علمية وتكنولوجية تبعث على الفخر والاعتزاز.
رقم : 1074414
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