الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 آب 2023 ساعة 14:58

اليمن.. مرکز الألغام بــ'الحديدة' يتسلم أجهزة كاشفة وماسحة للقنابل العنقودية

اليمن.. مرکز الألغام بــ
وخلال التسليم، نوه وكيل أول المحافظة أحمد البشري، بهذه الخطوة في سبيل تطهير المناطق الملوثة بمخلفات العدوان والتي تحصد يوميا العديد من الضحايا المواطنين بينهم أطفال ونساء.
 
وأكد أن هذه الأجهزة تأخرت كثيرا رغم جهود التنسيق وحالة المماطلة جراء القيود التي يفرضها تحالف العدوان وتعمد عرقلة وصولها واستمرار احتجاز العديد من معدات وأدوات نزع الألغام لعدة أشهر في جيبوتي.
 
من جانبه اعتبر قائد قوات الساحل الغربي اللواء محمد القادري، تسليم هذه المعدات جزء من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة لإنقاذ أرواح المواطنين من مخاطر الموت جراء متفجرات مخلفات قوى تحالف العدوان.
 
ولفت إلى ما تتطلبه المناطق والأعيان الموبوءة بهذه المخلفات من جهود واسعه للقيام بعملية تطهيرها ونزع ما فيها من قنابل وألغام تشكل تهديدا على حياة المدنيين.
 
بدوره، أكد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة، أن تسليم كمية من الأجهزة الكاشفة لفرع المركز بالحديدة سوف تساعد فريق نزغ الألغام على مسح مناطق واسعة تعاني من مخاطر القنابل العنقودية والألغام.
 
وتطرق إلى ما واجهه المركز من صعوبات خلال الفترات الماضية جراء عدم توفر الإمكانيات والأجهزة والمعدات الحديثة لكشف الألغام والقنابل العنقودية والقيام بواجبه الإنساني في نزعها وتلافي سقوط ضحايا أبرياء.
 
من جهته، أوضح مدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالحديدة جابر الرازحي، أنه تم تسليم 300 جهاز كاشف وماسح ألغام للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة بقيمة 750 ألف دولار.
 
وأكد أن الألغام والقنابل العنقودية، تمثل تحديا حقيقيا لأبناء محافظة الحديدة، والتي سقط على إثرها المئات من الأبرياء بين شهيد وجريح، ما يستدعي توفير الدعم للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للقيام بدوره في التعامل مع هذه المخلفات الخطرة.
 
إلى ذلك أشار مدير فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة العقيد يحيى صبر، إلى أن المركز يسعى ضمن مسار مهامه الوطنية إلى الاستفادة من الأجهزة بما يكفل الحد من وقوع المزيد من الضحايا جراء الألغام والمخلفات القاتلة في المناطق التي شهدت استخدام مفرط للأسلحة المحرمة من قبل العدوان.
رقم : 1074424
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
8 آب 2023
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
8 آب 2023
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
7 آب 2023
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
7 آب 2023
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
7 آب 2023
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
7 آب 2023
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
7 آب 2023
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
5 آب 2023
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة
5 آب 2023
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا
5 آب 2023
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
اليمن يواجه كارثة إنسانية.. المجتمع الدولي يكشف النقاب عن ازدواجية المعايير
5 آب 2023
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
5 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية