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الثلاثاء 8 آب 2023 ساعة 15:27

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في أمريكا!

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في أمريكا!
ودعت السفارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.
 
ومنذ قليل، أغلقت مكاتب الوكالات الحكومية الأمريكية في واشنطن، قبل ساعات قليلة من وصول عاصفة شديدة وإعصار إلي العاصمة الأمريكية.
 
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، العاصمة الأمريكية بدأت على وجه السرعة في إغلاق المؤسسات الحكومية واحدة تلو الأخرى: المكتبات والمدارس ومكاتب الهياكل الحكومية.
 
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وأعاصير وفيضانات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بما في ذلك واشنطن.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية في بيان، إنه "من المحتمل أن يكون الطقس سيئا في المناطق الشرقية من البلاد، ومن بين التهديدات الرئيسية الرياح المدمرة، والأعاصير في المناطق الجنوبية والوسطى من المناطق الشمالية لجورجيا والجنوب و نورث كارولينا، وست فرجينيا، فيرجينيا إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي، ميريلاند، ديلاوير، بنسلفانيا، نيويورك، نيو جيرسي”.
 
ومن المتوقع أن تقع واشنطن، وأكبر مدينة في ولاية ماريلاند، بالتيمور، في قلب العواصف والأعاصير.
 
وتشهد ولايات أمريكية عدة بينها أجزاء من بنسلفانيا فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية ومادية.
رقم : 1074425
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