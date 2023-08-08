ريابكوف: التعاون العسكري بين إيران وروسيا سيستمر رغم معارضة الأعداء

وفي حديث للصحفيين على هامش مشاركته في "مؤتمر بريكس، آفاق للشراكة والتعاون" الذي عقد في طهران اليوم الثلاثاء أعرب المسؤول الروسي عن ارتياحه لتطور العلاقات بين طهران وموسكو وقال: إن هذه العلاقات ماضية إلى الأمام قدما، وتربطنا علاقات وثيقة في الكثير من المجالات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الروسي قائلا: إن روسيا ملتزمة بتعاونها مع الأصدقاء الإيرانيين والعلاقات الثنائية في طريقها إلى النمو مما يخدم مصالح كلا الشعبين والبلدين.

وفي إجابة على سؤال بخصوص مستقبل الاتفاق النووي قال ريابكوف: إن ذلك يعود إلى قرار أميركا والدول الأوروبية الأعضاء في هذا البرنامج، وإنني على ثقة بأن الأصدقاء الإيرانيين مستعدون لإحياء البرنامج المذكور.

وأضاف قائلا: إن هذه الدول تسوق ذرائع لا علاقة لها ببرنامج العمل المشترك الشامل، لا من قريب ولا من بعيد.. إنهم يستغلون مكانتهم، وهذه اللعبة غير العادلة ديدنهم، وهي لن تثير استغرابنا.

ودعى واشنطن إلى الكف عن مواصلة النهج الذي اعتمدته الإدارات الأميركية السابقة، والعودة إلى التزاماتها.

وحول المحادثات مع الجانب الأميركي لإلغاء الحظر المفروض على إيران أشار المسؤول الروسي إلى لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقري أمس الإثنين وقال: لقد كانت محادثاتنا في هذا اللقاء جيدة.

وأكد أن التعاون بين الفريقين الإيراني والروسي في فيينا ونيويورك كان جيدا، مشددا على أن الجانبين ناقشا تنفيذ القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي وتبادلا وجهات النظر، بخصوصه خاصة وأن طهران وموسكو يربطهما تعاون جيد في كل المجالات.

وقال: لقد تباحثنا بخصوص بريكس أذ أن إيران تعتبر مرشحا قويا للتعاون مع هذه المجموعة، وتحدثنا بخصوص تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووجهت الدعوة إلى السيد باقري لزيارة موسكو .