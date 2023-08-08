لاهور تستضيف ملتقى لتعزيز السياحة مع إيران

وحضر الملتقى عزت الله ضرغامي وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، ومهران موحد فر القنصل الإيراني العام، وجعفر روناس الملحق الثقافي ورئيس دار الثقافة الإيرانية في لاهور، وآصف بلال لودهي نائب وزير السياحة في ولاية البنجاب، فضلا عن مدراء وكالات سفر وسياحة بارزة في الولاية.

وفي حديثه في هذا المتقى، إعتبر ضرغامي السياحة من أولويات الحكومة الإيرانية، وأضاف: في العام الماضي، زار أكثر من 200 ألف باكستاني إيران وزار أكثر من 65 ألف إيراني باكستان.

كما أشار إلى الطاقات القوية لمناطق الجذب السياحي والتاريخية في باكستان، وتنوع الأطعمة المحلية، والثقافة وكرم الضيافة لأبناء هذا البلد.

وقال ضرغامي: هذه المنطقة الغنية ثقافيا لديها الكثير من الإمكانات لتنمية السياحة وتحتاج إلى مزيد من الدعاية لجذب السياح.

من جانبه أكد آصف بلال لودهي، نائب وزير السياحة في ولاية البنجاب، أن الغرض من عقد هذا الملتقى هو تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران من خلال السياحة.

وقال: إن تعاون البلدين وتوفير فرص سياحية آمنة ومريحة للمسافرين أمر ضروري.. وستتوافق دعوة منظمي الرحلات ووكالات السفر أيضا مع هدف الحد من مشاكل السفر وتوفير المزيد من الوصول إلى السياحة.

وأضاف المسؤول أن باكستان لديها إمكانات كبيرة للسياحة العلاجية والسياحة البيئية وأشكال مختلفة اخرى من السياحة.