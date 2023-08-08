رئيس فنزويلا يلغي مشاركته في 'قمة الأمازون'.. لهذا السبب..

وقال مسؤول فنزويلي، إن مادورو يعاني من مشاكل صحية بسيطة ستمنعه من المشاركة.

وتتمتع ‏البرازيل، في عهد رئيسها الحالي لولا دا سيلفا، بعلاقات جيدة مع فنزويلا، لكن لولا تعرض في الأشهر الماضية لانتقادات بسبب استضافته مادورو في البرازيل خلال اجتماع قادة دول أميركا الجنوبية.

وتبدأ اليوم الثلاثاء قمة تجمع الدول التي تتشارك حوض الأمازون في مدينة بيليم البرازيلية للبحث في التحديات التي تواجها المنطقة، على أمل إيجاد حلول ملموسة لاحترار المناخ.

ومن بين المسائل التي ستناقش، الاستراتيجيات المشتركة لمكافحة قطع أشجار الغابات وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة الشاسعة التي تؤوي حوالى 10 % من التنوع البيولوجي على الكوكب.

وستجمع القمة التي تستمر حتى الأربعاء، ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون التي أنشئت في العام 1995 لحماية الغابات المطيرة.