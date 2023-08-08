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الثلاثاء 8 آب 2023 ساعة 16:28

الشيخ البغدادي: تهويل السفارات لن يغيّر بالمعادلة شيئاً

الشيخ البغدادي: تهويل السفارات لن يغيّر بالمعادلة شيئاً
وقال من الضاحية الجنوبية: هذا التوتر والتهويل رأيناه وعشناه في السابق وفي ظروفٍ مختلفة، أما المشهد اليوم فهو يختلف تماماّ وبالأخص في الوقت الذي تعيش فيه إسرائيل أصعب وأسوأ أيامها، حيث تواجه إنقساماً حاداً داخل الكيان الموقت، كما تواجه إسرائيل مقاومةً حقيقية للشعب الفلسطيني، حيث استطاعت هذه المقاومة أن توحّد الجبهة الداخلية كما فرضت وحدة الساحات منذ انتصار معركة سيف القدس، وبهذا إسرائيل عاجزة تماماً عن القيام بأيّ خطوة سلبية تجاه لبنان، فالمقاومة الإسلامية دائماً متقدمة عليها بخطوات.
 
واضاف المعادلات الدولية والإقليمية تغيّرت، والأوضاع تتجه بما فيه الخير لصالح محور الممانعة أصحاب السيادة الحقيقية التي تُمارَس قولاً وعملاً، فلا سيادة مع الأميركي بل هو الذلّ بعينه وهذا مارأيناه بأمّ العين، والقادم من الأيام سوف يشهد على ذلك، لذلك ننصح باختصار الوقت وعدم تكرار التجربة.
 
وأكد على ضرورة الحوار والتشاور بين الأقطاب السياسية للتوصل إلى حلّ القضايا العالقة وفي طليعتها انتخاب رئيسٍ للجمهورية مع مراعاة الإنجازات التي تحققت من التحرير إلى توازن الردع والانتصار على التكفيريين إلى ترسيم الحدود البحرية.
رقم : 1074436
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