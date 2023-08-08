لإثارته النعرات الطائفية.. القبض على متهم اساء لاحد المساجد في البصرة

وقال قسم العلاقات والاعلام في القيادة ببيان، انه "ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والاستخبارية في متابعة الحالات والظواهر السلبية وتداعياتها على تهديد السلم المجتمعي في محافظة البصرة، ألقت مفارز قسم شرطة سفوان بالاشتراك مع شعبة استخبارات سفوان على الشخص الذي قام بتصوير مقطع فيديو يُسيء الى جامع سفوان ويثير النعرات الطائفية في ناحية سفوان".

وأضاف: "عملية الاعتقال استندت إلى أوامر قضائية وبعد متابعة ميدانية أسفرت عن تحديد مكان المتهم، وقد تم تدوين أقوال المتهم وسيتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".