ويتضمن البيان خطة عمل من ثلاثة بنود رئيسية جاهدة لتسوية قضايا السلام في السودان بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وتهدف الخطة التي وافق عليها وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في نجامينا، إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أشهر داخل السودان، ومن المقرر أن ينظر فيها ويوافق عليها رؤساء الدول والحكومات.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن القمة أنه: "تم تنظيم خطة العمل في ثلاثة مكونات رئيسية، وهي تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين السودانيين، وإدارة فعالة للمخاوف الإنسانية".

وشدد وزراء الخارجية على ضرورة الحفاظ على فتح الممرات الإنسانية، ودعوا أطراف النزاع في السودان إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.

ودعوا إلى إنشاء مرافق تخزين إنسانية في البلدان المجاورة لتمكين النقل السريع لمواد الإغاثة والمساعدات الطبية للضحايا.

وشددوا على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع الفصائل المتحاربة، بهدف تحديد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار المستدام وهذا يشمل حماية المدنيين، ووقف تدمير البنية التحتية الحيوية، وضمان العمل دون عوائق للخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والكهرباء والمرافق المصرفية.

وقال وزير خارجية تشاد صالح نظيف، إن الأزمة في السودان امتدت وأثرت على دول الجوار، مؤكدا أن "حل الأزمة السودانية يتطلب حوارا صادقا".

استضاف الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية للآلية الوزارية في نجامينا.

وعقد مؤتمر جوار السودان في 13 يوليو الماضي بمشاركة رؤساء الدول والحكومات السبعة المجاورة للسودان في القاهرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثيل رفيع المستوى.