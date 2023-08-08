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الثلاثاء 8 آب 2023 ساعة 18:51

خارجية إيران: لضرورة الكشف عن أبعاد حادث مزار شريف الإرهابي عام 1998

خارجية إيران: لضرورة الكشف عن أبعاد حادث مزار شريف الإرهابي عام 1998
وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة ذكرى الحادث الإرهابي لاستشهاد دبلوماسيين إيرانيين ومراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) محمود صارمي، في القنصلية الإيرانية في مزار شريف عام 1998.
 
وجاء في هذا البيان: أن يوم 8 آب/أغسطس هو تذكير بالذكرى المريرة جدا لاستشهاد الدبلوماسيين الإيرانيين والصحفي الإیرانی في أفغانستان.
 
وأضاف البيان: قبل 25 عاما، وفي خضم المعارك الداخلية في أفغانستان، عقب وصول قوات طالبان إلى مدينة مزار شريف، تعرضت القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية لهجوم استشهد على أثره الدبلوماسيون والصحفي المراسل لجمهورية إيران الإسلامية.
 
وأدانت الخارجية الإيرانية، هذا الحادث المرير الذي لا ينسى، وحيت ذكرى الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث الإرهابي، مؤكدة على ضرورة الكشف عن أبعاده كمطلب حاسم.
 
وجاء في البيان: إن الإدانة واسعة النطاق لهذه الجريمة من قبل المجتمع الدولي، وكذلك التضامن والتعاطف الذي لا يُنسى من قبل الشعب الأفغاني النبيل، خلق مظاهر رائعة لوحدة شعبي البلدين، وأدت إلى أن تتخذ جمهورية إيران الإسلامية موقف ضبط النفس والحلم، على أساس المصالح العليا للشعبين، وأن تقف إلى جانب أشقائها الأفغان وتدعم مطالبهم وإرادتهم.
 
وتابع البيان: الآن، مع مرور سنوات من الحرب وعدم الاستقرار في أفغانستان، تعتقد جمهورية إيران الإسلامية أن تشكيل حكومة تتكون من جميع الشرائح والجماعات والمكونات العرقية الأفغانية يمكن أن يمهد الطريق أمام أفغانستان المضطهدة نحو التنمية والتقدم والازدهار وتعزيز قدرة شعبها إزاء المعاناة والمشاكل.
 
وتابع: نستغل فرصة تزامن الذكرى السنوية للحادث الإرهابي في مزار شريف هذا العام مع شهر محرم شهر الدم والثورة، داعين الباري تعالى بالرحمة والرضوان لجميع الشهداء وخاصة شهداء المظلومين الذين قضوا في الحادث الارهابي في مزار شريف.
 
يذكر أنه في مثل هذا اليوم من عام 1998، اقتحمت قوات طالبان مبنى القنصلية الإيرانية في مزار شريف، وقتلت 8 دبلوماسيين ومراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) محمود صارمي، حيث اعتمد هذا التاريخ في إيران كيوم وطني للمراسلين.
رقم : 1074460
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