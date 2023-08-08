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الثلاثاء 8 آب 2023 ساعة 18:58

أبرز التطورات على الساحة السودانية 8-8-2023

أبرز التطورات على الساحة السودانية 8-8-2023
حرب شرسة متواصلة في السودان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدن الخرطوم الثلاثة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أشدها يدور في أم درمان شمال العاصمة.
 
وأفادت مصادر محلية بتجدد المعارك بين طرفي الصراع، مشيرة إلى قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع متفرقة للدعم السريع في الخرطوم تحديدا في الأجزاء الجنوبية والشرقية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية وسط تحليق متواصل للطيران الحربي.
 
المصادر أفادت بانقطاع الكهرباء والإتصالات والإنترنت في العاصمة وتحدثت عن احتدام المعارك في الأحياء القديمة بأم درمان، لاسيما في حي أبو روف وسط المدينة الذي يبعد مسافة نحو كيلو متر واحد من جسر يربط الخرطوم بحري بأم درمان والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ما أسفر عن حركة نزوح جماعي من المدينة باتجاه مناطق أكثر أمنا.
 
وفي ولايات دارفور، أفادت تقارير محلية بتفاقم الوضع الإنساني جراء الإشتباكات المتواصلة.
 
وبحسب المصادر تشهد مدن زالنجي والجنينية ونيالا أوضاعا كارثية جراء نقص خدمات المياه والكهرباء والأدوية وسط حركة نزوح متواصلة باتجاه تشاد.
 
يأتي هذا فيما لم تفض حتى الان أي من المبادرات الخارجية لإنهاء الأزمة في السودان.
 
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى وجود ضبابية تامة في مسار العملية السياسية بالبلاد.
 
وبحسب الأمم المتحدة فقد خلف النزاع الدائر في السودان منذ منتصف نيسان إبريل، آلاف القتلى أغلبهم مدنيون، كما أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح أو اللجوء وسط تحذير المنظمة من مجاعة تهدد أكثر من ستة ملايين شخص في البلاد، مليونان منهم نزحوا من ولاية الخرطوم فقط.
رقم : 1074461
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