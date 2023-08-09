تزويد مدمرة "دنا" بصواريخ إطلاق عمودية

اسلام تايمز (ايران) - سيتم تزويد مدمرة دانا ، التي عادت لتوها من مهمة بحرية طويلة الأمد استمرت 8 أشهر على شكل المجموعة 86 من البحرية العسكرية ، بأسلحة جديدة ، بما في ذلك صواريخ دفاعية عمودية.