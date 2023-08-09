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الأربعاء 9 آب 2023 ساعة 14:18
تزويد مدمرة "دنا" بصواريخ إطلاق عمودية
يشار الى ان سفن الجيش بعد كل مهمة وفي كل فترة محددة يتم تجهيزها بمعدات جديدة وحديثة.
رقم :
1074618
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