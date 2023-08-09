۳۷ ألف من قوات شرطة المرور الايرانية جاهزة لخدمة زوار الأربعين

وأشار الى الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الاعلام والمراسلين في التقليل من عدد حوادث السير وقال: ان الاعلام وتوجيه التحذيرات ونشر المعلومات الخاصة بتوفير الأمن للزوار، يؤدي دورا فاعلا في هذا المجال خاصة استخدام حزام الأمان اثناء السفر.

وشدد على أن أحد أهم الامور التي يجب على زوار الأربعين الالتزام بها من أجل سلامتهم، هو عدم الاستعجال خلال العودة الى أرض الوطن كي يحولوا دون وقوع حوادث السير بسبب النعاس الذي يسيطر على سائقي الحافلات خاصة.

وتابع قائلا: ولهذا الغرض فقد تم نشر أماكن خاصة لاستراحة الزوار في الحدود، ومن ثم مواصلة طريقهم سواء في التوجه الى العتبات المقدسة في العراق أو العودة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.