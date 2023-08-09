أكثر من ۳۰۰ موکب ايراني يخدمون زوار الاربعين في حدود العراق

جاء ذلك في الكلمة التي القاها أمام الملتقى الثاني الذي عقد تحت شعار "الأقدام السماوية " قبل ظهر اليوم الاربعاء في حرم العالم الديني الكبير الشيخ محمد الصدوق القمي طاب ثراه في مدينة ري جنوب العاصمة طهران.

واعتبر هذا المسؤول الثورة الاسلامية في ايران بأنها لوحة من التضحيات والشهادة المستوحاة من دروس كربلاء الامام الحسين (ع) التي حافظت عليها حتى انتصارها.

وقال المسؤول: ان العدو يحاول جاهدا التقليل من أهمية زيارة الاربعين العظيمة، الا ان اقبال الناس على هذه الشعيرة الاسلامية أكثر من اي وقت مضى، ويحبطون هذه المحاولة اليائسة، لذا علينا جميعا بذل الجهود لتبقى راية الاربعين خفاقة أكثر من السابق.

وشدد " خاموشي " على أن زيارة الاربعين تزداد عظمة في كل عام اكثر من الذي سبقه، معتبرا اياها بأنها العامل الرئيس في توحيد الامة الاسلامية تحت راية الامام الحسين (ع)، مشيدا بأصحاب المواكب في ايران والعراق الذين يجب اعتبارهم في صف المجاهدين.

واشار سماحته الى نشاط منظمة الاوقاف في داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي مدن العتبات المقدسة في العراق مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والكاظمية وسامراء، مؤكدا أن المواكب المشتركة لشيعة أهل البيت عليهم السلام والأخوة الاسلامية تعتبر عاملا فاعلا للغاية ويجب أن تستمر هذه الاخوة.