الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 آب 2023 ساعة 16:29

أبرز التطورات على الساحة السورية 9-8-2023

أبرز التطورات على الساحة السورية 9-8-2023
 
 
وفي هذا الصدد أفادت مصادر مطلعة في البادية السورية التي تصل أرياف السويداء بدير الزور: إن مسلحي «جيش سورية الحرة»، التابعين لجيش الاحتلال الأميركي ويناط بهم حماية قاعدته في التنف، نفذوا خلال الـ٧٢ ساعة الماضية عملية إعادة انتشار داخل منطقة «الـ٥٥ كم» التي يبلغ نصف قطرها ٥٥ كيلو متراً داخل البادية وتزنر القاعدة الواقعة في منتصفها.
 
وبحسب المصادر فقد  أقام مسلحي جيش الاحتلال الأميركي خطوط دفاع في محيط المنطقة خشية شن هجمات باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية، وليس إقامة نقاط ارتكاز لشن هجمات في عمق البادية باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري، سواء في السويداء أو في دير الزور، وبالتحديد في المنطقة الواقعة إلى الشرق من المحافظة، حيث تقع مدينة البوكمال ومعبر القائم الواقع على بعد ٨ كيلو مترات منها لجهة الشرق عند الحدود السورية العراقية، وهو الوحيد الذي يربط البلدين برياً.
 
ولفتت إلى أن الوقائع تشير إلى أن لا نية حالية لجيش الاحتلال الأميركي للتوجه من التنف إلى البوكمال لأنه غير قادر على ذلك من الناحية العملية لعدم توافر ما يلزمه من المسلحين لتنفيذ أجندته بإغلاق الحدود السورية العراقية، وبدليل اتخاذ مسلحيه في محيط التنف مواقع عسكرية جديدة لأغراض دفاعية لا هجومية.
 
وكشفت المصادر أنه تبين أن تحرك مسلحي الاحتلال الأميركي في محيط قاعدته في التنف وداخل منطقة «الـ٥٥ كم» الهدف منها توفير منافذ لتسلل إرهابي «داعش» نحو مناطق انتشار نقاط الجيش العربي السوري داخل البادية السورية، ولتوفير ملاذات آمنة للتنظيم في المنطقة التي يدرب إرهابييه داخلها وينطلقون منها لشن هجمات ثم العودة إليها، وهو ما حدث فجر أمس خلال الهجوم على قرية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي وعند الضفة اليمنى لنهر الفرات.
 
والى الريف الشمالي في الرقة نفت مصادر أهلية ما أشاعته قنوات معارضة عن تمكنت مجموعة من فلول تنظمم داعش الإرهابي من السيطرة على قرية معدان عتيق، بغية إظهار قوة التنظيم وقدرته على التحرك لمسافات طويلة داخل البادية السورية، التي يتخذ من بعض أجزائها جيوبا يعمد الجيش السوري والقوات الرديفة على تمشيطها باستمرار بعد تكرار حوادث اغتيال جامعي الكمأة ورعاة الأغنام وسرقة قطعانها.
 
وبينت المصادر أن القصة تلخصت بهجوم مسلحين من داعش على نقطة تفتيش للجيش العربي السوري شرقي الرقة قرب قرية معدان عتيق، خلال إخلاء الجنود للنقطة جراء قلة عددهم، ما أدى لاستشهاد أحدهم مع استشهاد أحد مقاتلي القوات الرديفة.
 
وأوضحت المصادر أن دورية أمنية سورية كانت على الطريق المار من المنطقة الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور، اشتبكت مع إرهابيي التنظيم، الذين أحرقوا الغرفة مسبقة الصنع التي يقيم فيها جنود نقطة التفتيش.
 
وأكدت مقتل أكثر من ٥ إرهابيين من «داعش» وجرح أكثر من ١٠ آخرين خلال تمشيط وحدة من الجيش السوري لمنطقة الاشتباك، إضافة إلى مصرع وإصابة عدد مماثل أثناء الاشتباك مع جنود نقطة التفتيش العسكرية والدورية الأمنية.
 
المصادر نوهت بأن مهاجمي «داعش» نقلوا قتلتهم وجرحاهم إلى منطقة «الـ٥٥ كم»، التي تضم مخيم الركبان للاجئين والتي يحتمون بها في كنف الاحتلال الأميركي الذي أنشأ التنظيم ويدعم هجماته ويمولها.
رقم : 1074653
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
9 آب 2023
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
9 آب 2023
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
9 آب 2023
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
8 آب 2023
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
8 آب 2023
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
8 آب 2023
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
7 آب 2023
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
7 آب 2023
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
7 آب 2023
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
7 آب 2023
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
7 آب 2023
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
5 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية