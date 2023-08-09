الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 آب 2023 ساعة 17:53

العراق يجدد التأكيد على موقفه المحايد من الأزمة الأوكرانية

العراق يجدد التأكيد على موقفه المحايد من الأزمة الأوكرانية
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان أن حسين جدد، اليوم، موقف العراق المحايد الذي تبناه من الحرب الروسية- الأوكرانية، كونه ينسجم مع أحكام الدستور العراقي في عدم الوقوف مع جهة ضد أخرى، وذلك خلال اجتماع عقده مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانيَّة يوليا سفيريدينكو عبر تقنية الفيديو".
 
وأكد حسين، بحسب البيان، أن" موقف العراق يدعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب، وتشجيع كل جهود الوساطة في هذا الإطار وصولاً إلى حل يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الازمة".
 
وتابع الصحاف، أن" الجانبين ناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وعددا من القضايا في الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها التعاون الاقتصادي، واللجنة المشتركة بين البلدين، ومجموعة الاتصال العربيَّة بشأن الازمة الروسية- الأوكرانية، والحوار والسلام، وموضوع إزالة الألغام".
رقم : 1074661
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
9 آب 2023
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
9 آب 2023
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
9 آب 2023
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
8 آب 2023
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
8 آب 2023
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
8 آب 2023
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
7 آب 2023
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
رئيس الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن الآراء
7 آب 2023
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
الامام الخامنئي: انجاز “الدورية البحرية 86” أثبت للأعداء أن البحار الحرة ملك للجميع
7 آب 2023
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك
7 آب 2023
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة
7 آب 2023
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
قائد بالقوة الجوية : أسلحتنا تخترق المنظومات الاميركية
5 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية