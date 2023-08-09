أمير عبداللهیان: عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا بعد 3 سنوات

وأضاف امير عبداللهان للصحفيين قبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا: يعتبر هذا اللقاء فرصة للتباحث مع رئيس جنوب إفريقيا ووزيرة الخارجية السيدة "ناليدي باندور"، حول آخر تطورات العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

وتابع ان فريقا من مساعدي وزارة الخارجية والقطاع الخاص في ايران توجه منذ الاثنين الماضي الى جنوب افريقيا، على ان تجري مباحثات بين كبار المدارء في وزارتي خارجية البلدين حول القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتحضير لزيارة الرئيس الإيراني المرتبة إلى بريتوريا.

وصرح وزير الخارجية الايراني : لقد تمت دعوة السيد رئيسي من قبل نظيره الجنوب الافريقي لحضور اجتماع قمة "أصدقاء بريكس" باستضافة هذا البلد في 24 اب / اغسطس الجاري، كما تم الاتفاق على تحديد موعد في الخريف المقبل للزيارة الثانية لرئيس الجمهورية الاسلامية الى جنوب افريقيا، والتي تاتي لمناقشة القضايا الثنائية، وقد وضعت الخطط التفصيلية بهذا الخصوص.

واوضح امير عبداللهيان، انه سيقوم خلال زيارته الحالية الى جنوب افريقيا، باجراء الترتيبات الخاصة حول زيارتي الرئيس الايراني إلى هذا البلد.

واستطرد قائلا : دولة جنوب إفريقيا تحظى بمكانة هامة في القارة الأفريقية، وتجمعنا علاقات عريقة معها؛ مبينا ان جدول زيارته الحالية الى بريتوريا يحمل اجندات خاصة بتوسيع الاواصر.