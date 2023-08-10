الافراج عن 9 بحارة ايرانيين من سجون سريلانكا

وإثر المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره السريلانكي في طهران، والاعلان عن الافراج عن المسجونين لدى البلدين في المستقبل القريب في إطار التعاون الانساني وجهود السفارة الايرانية في كولومبو، تم للمرة الاولى في العلاقات القنصلية بين ايران وسريلانكا، الافراج عن 9 بحارين ايرانيين من اهالي مدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران)، بإيعاز من السلطات السريلانكية، وتم تسليمهما الى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كولومبو.

وبتنسيق من قبل السفارة الايرانية، سيعود هؤلاء البحارة قريبا الى ارض الوطن وأحضان عوائلهم.

كما سيتم خلال الايام القليلة القادمة، نقل اثنين من المسجونين الايرانيين الى البلاد في إطار اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين والجهود التي بذلتها الخارجية الايرانية ووزارة العدل.

وترى وزارة الخارجية الايرانية، ان من برامجها الاساسية واجراءاتها الجادة، متابعة موضوع الحصول على عفو او الافراج عن المسجونين الايرانيين وتبادلهم والدفاع عن حقوقهم القانونية والقنصلية خارج البلاد.