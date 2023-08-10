الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 آب 2023 ساعة 08:53

استشهاد أحد عناصر حزب الله برصاص ميليشيا مسلحة في الكحالة

استشهاد أحد عناصر حزب الله برصاص ميليشيا مسلحة في الكحالة
انقلاب شاحنة في بيروت هز العاصمة وكاد أن يؤدي إلى كارثة بعد أن فتحت عناصر مسلحة النار على الشاحنة وعناصر حمايتها.
 
حزب الله أصدر بيانا أوضح فيه أنه أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت، انقلبت في منطقة الكحالة وفيما كان المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء اتصالات لطلب المساعدة ورفعها عن الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في المنطقة وقاموا بالإعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة اولا ثم بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة أحد المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى، حيث استشهد لاحقا.
 
واستطرد البيان أن تبادلا لإطلاق النار حصل مع المسلحين المعتدين، حيث تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الإقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها.
 
في المقابل قتل مسلحون من المهاجمين، أكدت القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع مقتله في بيان، مدعية أن حماية الشاحنة هي من أطلق النار.
 
بدورهم سكان الكحالة ذات الغالبية المسيحية قطعوا الطريق بين بيروت والبقاع.
 
الجيش اللبناني نفذ انتشارا أمنيا في المنطقة ودعا رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء بانتظار نتائج التحقيق بالحادث.
رقم : 1074777
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
10 آب 2023
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
10 آب 2023
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
10 آب 2023
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
10 آب 2023
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
9 آب 2023
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
9 آب 2023
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
9 آب 2023
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
9 آب 2023
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية
8 آب 2023
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
قاليباف: أولوية إيران في سياستها الخارجية إيلاء اهتمام خاص لشرق آسيا
8 آب 2023
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها
8 آب 2023
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
وزيرة بريطانية معروفة بعنصريتها تطالب بحظر حرس الثورة
7 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن
صحيفة أمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية