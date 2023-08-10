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الخميس 10 آب 2023 ساعة 09:09

سرايا القدس : سنضرب الاحتلال بقوة وحكمة

سرايا القدس : سنضرب الاحتلال بقوة وحكمة
وحسب وكالة فلسطين اليوم قالت سرايا القدس يوم الأربعاء خلال مسير عسكري في ذكرى معركة "وحدة الساحات" واستشهاد القائد خالد منصور وعلى شرف معركة ثأر الأحرار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة: "قدمنا ومجاهدينا وقادتنا في الضفة وغزة وكل الساحات في سبيل تحرير أرضنا ومقدساتنا"، مضيفة: "سلاحنا ودماؤنا رخيصة أمام فلسطين والقدس وكل ربوع الوطن".
 
وتابعت: "أكرمنا الله بأن نكون شعلة توحيد الساحات وتوجيه الأنظار تجاه فلسطين ببركة دماء مجاهدينا".
 
ودعت سرايا القدس، أجهزة أمن السلطة في رام الله إلى كف يدهم عن اعتقال المجاهدين وملاحقتهم وإطلاق سراحهم ليأخذوا مواقعهم في قتال العدو.
 
كما أكدت سرايا القدس، أنّ الإرادة الفلسطينية خرجت من جنين إلى قلب "تل أبيب" عبر سلاح الشهيد المجاهد كامل أبو بكر، ليضيف فصلاً جديداً من فصول الهزيمة لبيت العنكبوت.
 
وشددت سرايا القـدس على أنها خاضـت عـدة معـارك ضـد الاحتلال في دلالة على مواصلة طريق الجهاد في سبيل التحرير، مؤكدة أن سلاحها سيبقى موجهاً نحو العدو في معركتهم مع المحتل ولن تنحرف البوصلة.
 
ووجهت سرايا القدس، التحية لأبناء الشعب الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، والداخل المحتل، ومخيمات الشتات في سوريا ولبنان والأردن، وتعاهدهم أن تبقى على خط الجهاد والمقاومة حتى النصر وتحرير فلسطين.
رقم : 1074784
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