الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية

وفي تقرير لوكالة أنباء فارس من مدينة همدان ، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي ، لدى وصوله همدان صباح اليوم الخميس، ردا على سؤال حول الانتخابات: إن 17 ألف متقدم لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي قد أنجزوا بشكل كامل عملية التسجيل الأولي.

وقال إنه لن يتم تمديد مهلة الأسبوع للتسجيل الأولي في الانتخابات ، وطالب المرشحين بالاهتمام بهذا الأمر.

واضاف وزير الداخلية: خلال رحلة اليوم إلى مدينة همدان ، سنطلع على مستوى تنفيذ المشاريع العمرانية والمنشآت الصناعية وغير الصناعية بالمحافظة.

وتابع الوزير وحيدي: سنناقش في اجتماع مع مديري المحافظة القضايا التي تخص المحافظة وحل المشاكل الموجودة.