حماس تزف الشهيد أمير خليفة وتؤكد: مقاومة شعبنا مستمرة

وارتقى الشهيد أمير خليفة، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب قرية زواتا غرب مدينة نابلس.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن تصعيد المقاومة هو خيار شعبنا لتحرير الأرض والمقدسات، وإن دماء الشهداء الأبرار ستزيد من عزم وإرادة مقاومينا الشجعان لمواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن الأقصى وحماية شعبنا الفلسطيني التوّاق إلى الحرية والتخلّص من الاحتلال.

ووجهت الحركة التحية لـ”لمقاومين الأبطال الذين يسطرون ملاحم بطولية ويتصدون بكل بسالة لاقتحامات الاحتلال وعدوانه”.

وباستشهاد أمير يرتقع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 224 شهيدًا، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل، بينهم 183 شهيدًا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و37 شهيداً من قطاع غزة.