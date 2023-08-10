الإكوادور ..اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مرشح رئاسي

وقال لاسو، في خطاب بثته قناة الرئاسة على موقع "يوتيوب": "أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا واعتبارًا من الآن سيجري نشر القوات المسلحة عبر أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد والانتخابات الحرة الديمقراطية".

وتعرض المرشح الرئاسي الإكوادوري، فرناندو فيلافيسينسيو، للاغتيال بعد إطلاق النار عليه خلال مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو.