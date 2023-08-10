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الخميس 10 آب 2023 ساعة 11:45

وزیر الخارجیة الإیراني یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا

وزیر الخارجیة الإیراني یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا
و بحث "أمیرعبداللهیان" والسيدة "باندور" في لقائهما اليوم، أهم القضايا الثنائية والدولية.
 
ووصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، فجر الخميس، الى عاصمة جنوب افريقيا بريتوريا، لعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
 
وقال أمیر عبد اللهيان للصحفيين قبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا امس الأربعاء : بعد مضي ثلاث سنوات على تفشي جائحة كورونا، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا في بريتوريا لأول مرة بعد هذه الفترة؛ معلنا ان رئیس الجمهوریة الاسلامية "السيد ابراهيم رئيسي" سيقوم بزيارة رسمية الى جنوب افريقيا في 24 آب/اغسطس لحضور قمة اصدقاء "بريكس"، وكذلك الاتفاق على تحديد موعد في الخريف القادم للزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس الايراني الى بريتوريا.
رقم : 1074823
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