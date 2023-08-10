عبداللهیان: لم ولن نقف الى جانب اي من الطرفين في حرب اوكرانيا

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية ايران وجنوب افريقيا اليوم الخميس في بريتوريا بحسب موفد وكالة انباء فارس الى جنوب افريقيا.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: في المحادثات مع وزير خارجية جنوب إفريقيا ، أعربنا عن مواقفنا من الحرب في أوكرانيا. إننا لم ولن نقف الى جانب اي من الطرفين في حرب اوكرانيا من اجل إطالة امدها. نحن لا نعتبر الحرب في أوكرانيا حلاً ، وعلى الطرفين ان يعملا للتوصل إلى حل سياسي .

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي: الاتهام الذي لا أساس له باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب ضد أوكرانيا باطل تمامًا. لقد تحدثت مع وزير خارجية أوكرانيا عدة مرات واتفقنا حتى على عقد اجتماع للقادة العسكريين في بلدينا . كان هدفنا من اللقاء هو الحصول على الوثائق المزعومة لأوكرانيا وبعض الدول الغربية باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار في حرب أوكرانيا. وتحدث الوفدان الأوكراني والإيراني على المستوى العسكري مع بعضهما البعض قبل نحو سبعة أشهر في عمان ، ولم يقدم الوفد العسكري الأوكراني أي وثيقة مقبولة للوفد العسكري الإيراني.

قال: طلبنا من الجانب الأوكراني تقديم وثائقهم الصحيحة في هذا الصدد. إلى جانب ذلك ، أكدت لنا السلطات الروسية أنها في إطار التعاون الدفاعي القائم والقديم بين إيران وروسيا ، لم ولن تستخدم أبدًا المعدات الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا.

وحول الاتفاق النووي صرح أمير عبد اللهيان: فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إذا كان لدى الأطراف المقابلة الإرادة اللازمة للعودة إلى التزاماتها ، فإن إيران لا تزال الطرف الأكثر التزامًا واستقرارًا في خطة العمل الشاملة المشتركة للوفاء بالتزاماتها. لم ننحرف قط عن طريق الدبلوماسية والحوار.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي الايراني إلى أنه يتم تبادل الرسائل بصورة غير مباشرة بين إيران وأمريكا عبر بعض الوسطاء. لقد قلنا دائمًا أنه إذا كانت هناك إرادة لدى الجانب الآخر ، فإن إيران ترحب بأي مبادرة لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم.

وردا على سؤال لأحد المراسلين حول هدف ايران من الانضمام إلى بريكس؟ قال وزير الخارجية الايراني: نهجنا لعضوية بريكس هو تعزيز التعددية. تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والعديد من الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس مع إيران هم أصدقاء لجمهورية إيران الإسلامية.

وقال: نرحب بعضوية دول مختلفة بهدف تقوية مجموعة بريكس قدر الإمكان. واستجابة لدعوة نظيره لزيارة جنوب إفريقيا في الأيام المقبلة ، سيقوم (الرئيس الايراني) السيد (ابراهيم) رئيسي بتوضيح مواقف إيران بشأن بريكس في هذه القمة.

وأضاف وزير الخارجية: في الاجتماع الحالي للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا ، أجرت وفود مشتركة من وزارات ومنظمات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين مناقشات مهمة ومثمرة على مدار يومين. وتعتبر هذه المحادثات جزء من الاتفاقيات الجديدة وخارطة الطريق للتعاون بين البلدين. في الوقت نفسه ، وفي إطار هذا الاجتماع ، ناقشت وفود مشتركة في إطار اللجنة المشتركة للبلدين واتفقت على إعداد الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة السيد رئيسي القادمة إلى جنوب إفريقيا.

وتابع أمير عبداللهيان: أمامنا خارطة طريق يمكننا في إطارها توسيع التعاون بين البلدين في كافة المجالات دون قيود وأكثر من قبل.

وصرح وزير الخارجية الايراني: على الرغم من العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب وغير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نعتقد أنه في إطار القانون الدولي ، هناك دائمًا فرص مختلفة للبلدين لاستعادة العلاقات السابقة وتوسيع العلاقات القائمة.