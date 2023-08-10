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الخميس 10 آب 2023 ساعة 17:06

جنوب افريقيا تدعم انضمام ايران الى بريكس

جنوب افريقيا تدعم انضمام ايران الى بريكس
والتقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الخميس، في اولى جولات محادثاته في بريتوريا، مع السيدة نالدي باندور وزيرة التعاون والعلاقات الدولية بجنوب افريقيا، واجرى معها محادثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وخلال اللقاء، أكد امير عبداللهيان على المكانة المهمة لجنوب افريقيا في القارة السمراء، والموقع الاستراتيجي للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة غرب آسيا، معتبرا من الضروري التنمية الشاملة للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين من اجل ترسيخ التعامل والتعاون الدولي وبين القارات.
 
وشرح وزير الخارجية الايراني رؤى الجمهورية الاسلامية الايرانية بخصوص الموضوعات الاقليمية والدولية بما فيها الحرب الروسية الاوكرانية، والاوضاع في السودان، والوضع في اليمن وفلسكين، وأعرب عن ارتياحه للتقارب في الرؤى بين ايران وجنوب افريقيا في الموضوعات آنفة الذكر، داعيا الى تعميق التعاون وتبادل الآراء في الموضوعات الدولية.
 
ولفت امير عبداللهيان الى اتهامات بعض الدول الغربية بشأن الدعم التسليحي الايراني لروسيا، وضمن تفنيده هذه الاتهامات، أشار الى عدم استلام الوثائق المزعومة من الجانب الاوكراني خلال اجتماع الوفدين العسكريين الايراني والاوكراني في مسقط.
 
كما شرح وزير الخارجية الايراني الظروف الامنية والسياسية في افغانستان، والازدياد الافت لعدد اللاجئين الافغان في ايران، معربا عن قلقه من القيود المفروضة في افغانستان إزاء حقوق المرأة.
 
ورأى أمير عبداللهيان، ان الوضع الراهن للمخدرات، وانعدام الامن وازدياد اللاجئين الافغان في ايران، كلها من نتائج احتلال هذا البلد من قبل الاميركان طيلة 20 عاما.
رقم : 1074852
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