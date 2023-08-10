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الخميس 10 آب 2023 ساعة 19:57

قائد امني : القبض على عنصر داعشي في محافظة سيستان وبلوجستان

قائد امني : القبض على عنصر داعشي في محافظة سيستان وبلوجستان
واوضح "العميد جليليان" في تصريح لمراسل ارنا اليوم الخميس، انه بعد تنفيذ عمليات استخبارية معقدة، اتضح بأن أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي يتواجد في إحدى المناطق بمدينة سراوان الحدودية.

واضاف : لقد وضعت خطة رصد مستمرة لتحركات هذا العنصر، وعليه فقد تم تحديد مكان اختبائه وثم القبض عليه من خلال عملية استشراف امني منسقة بمشاركة قوات المخابرات التابعة لقيادة قوى الامن الداخلي والامن العامة.

وتابع هذا القائد الامني الايراني : لقد اتضح خلال التحقيقات الاولية أن هذا العنصر يحمل الجنسية الإيرانية وكان يروج لتنظيم داعش الإرهابي في اطار خطة محددة داخل المنطقة.
رقم : 1074870
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