قمة طارئة لدول مجموعة إيكواس بشأن الأزمة في النيجر

وتشمل محاور القمة بحث مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في النيجر بعد انتهاء المهلة التي منحتها ايكواس لقادة الانقلاب لإعادة النظام الدستوري في البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد باوزم.

وهذه هي القمة الثانية من نوعها خلال أسبوع حول الأزمة في النيجر، ومن المرتقب أن تخرج بقرارات وتوصيات من شأنها أن تعالج المأزق السياسي في نيامي.

وقد تتخذ القمة قرارات تمهد لاستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، سيما بعد اعلان لجنة رؤساء الأركان للإيكواس وضع خطة تدخل عسكري متكاملة تنتظر موافقة رؤساء الدول والحكومات.

ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد مسلح منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وفاقم أزمة الجوع.

يشار إلى أنه في وقت سابق التقى قادةُ الانقلاب مبعوثَين لرئيس نيجيريا، ولرئيس "إكواس"، دون الإفصاح عمّا دار في اللقاء.

من جانبهم، اتهم قادة الانقلاب في النيجر القوات الفرنسية بالقيام بأعمال عدائية وصفوها بالخطيرة تهدف لزعزعة أمن البلاد.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري العقيد عبد الرحمن أمادو إن القوات الفرنسية خرقت المجال الجوي للنيجر، وأطلقت سراح إرهابيين، ما أسفر عن تعرض مواقع للحرس الوطني لهجمات إرهابية.