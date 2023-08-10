قمة طارئة لدول مجموعة إيكواس بشأن الأزمة في النيجر

وأعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن من الضروري إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في السعي لإعادة الحكم الدستوري في النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في شهر يوليو/تموز.
يبدو أن طبول الحرب التي هددت بعض الدول الغربية بقرعها في النيجر لم تجد صدا لها في أبوجا العاصمة النيجيرية حيث عقدت قمة الإيكواس.
وتشمل محاور القمة بحث مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في النيجر بعد انتهاء المهلة التي منحتها ايكواس لقادة الانقلاب لإعادة النظام الدستوري في البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد باوزم.
وهذه هي القمة الثانية من نوعها خلال أسبوع حول الأزمة في النيجر، ومن المرتقب أن تخرج بقرارات وتوصيات من شأنها أن تعالج المأزق السياسي في نيامي.
وقد تتخذ القمة قرارات تمهد لاستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، سيما بعد اعلان لجنة رؤساء الأركان للإيكواس وضع خطة تدخل عسكري متكاملة تنتظر موافقة رؤساء الدول والحكومات.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد مسلح منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وفاقم أزمة الجوع.
يشار إلى أنه في وقت سابق التقى قادةُ الانقلاب مبعوثَين لرئيس نيجيريا، ولرئيس "إكواس"، دون الإفصاح عمّا دار في اللقاء.
من جانبهم، اتهم قادة الانقلاب في النيجر القوات الفرنسية بالقيام بأعمال عدائية وصفوها بالخطيرة تهدف لزعزعة أمن البلاد.
وقال الناطق باسم المجلس العسكري العقيد عبد الرحمن أمادو إن القوات الفرنسية خرقت المجال الجوي للنيجر، وأطلقت سراح إرهابيين، ما أسفر عن تعرض مواقع للحرس الوطني لهجمات إرهابية.
لكن ليس واضحاً أيضاً ما إذا كان حديث رئيس نيجيريا بولا تينوبو خلال قمة الإيكواس عن ضرورة إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في التعاطي مع أزمة النيجر هو بسب رغبة الإيكواس في استبعاد الخيار العسكري أم بسبب خشية دولها من مخاطر الذهاب إلى مثل هذا الخيار في ظل تمسك قادة الإنقلاب في النيجر بخياراتهم وأولها عدم تسليم السلطة إلى النظام الذي يصفونه بالسابق.
ويعتبر انقلاب النيجر هو الثامن من نوعه في أفريقيا خلال 3 سنوات، نصفها وقع في دول مجموعة إيكواس، وكادت أن تكون أكثر من ذلك إذا ما قدر لمحاولة الانقلاب في سيراليون أن تنجح.
هذه الانقلابات العسكرية التى وقعت فى دول غرب افريقيا التى كانت تحت االاحتلال الفرنسى فجرت تساؤلات حول نهاية حقبة الإستعمار القديم في القارة السمراء والذي تقف في مقدمته فرنسا مع تصاعد حالة الكراهية التي تواجهها باريس بين شعوب هذه القارة.
مراقبون يرون أن كل اللوم يقع على فرنسا التى سعت خلال العقود الماضية للحصول على المواد الخام الثمينة دون ان تقدم شيئا للشعوب التى تعانى الفقر واالمرض واالاوبئة وغياب العدالة السياسية.
في المقابل فإن التماسك الداخلي للجيش والأجهزة الأخرى في النيجر يقف حائلا أمام احتمالات تدخل دول المجموعة هذا إلى جانب وقوف أصحاب المشاريع الانقلابية الناجحة في كل من مالي وبوركينا فاسو ضد هذا التدخل بل والاستعداد للقتال إلى جانب النيجريين لصد أي اعتداء عليهم.