قاليباف يوجه دعوة رسميّة الى بري لزيارة طهران

ونقل الدعوة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني السيد وحيد جلال زاده خلال زيارته الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والوفد المرافق في حضور السفير الإيراني مجتبى أماني، حيث عرض الجانبان للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما في المجال التشريعي.

وبعد اللقاء، تحدّث جلال زاده، فقال: "اليوم أُتيحت لنا فرصة كريمة أنا وزملائي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أن أتشرف بلقاء الرئيس نبيه بري، وكما تعرفون فالعلاقات التاريخية بين المجلس النيابي اللبناني الكريم ومجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات تعاون طيبة وجيدة وبنّاءة في كافة المجالات".

وأضاف: "طبعًا، من الأهداف الأساسية التي نتوخاها خلال زيارتنا الحالية للجمهورية اللبنانية الشقيقة أن نعمل سويًا مع الإخوة اللبنانيين لترسيخ العلاقات البرلمانية بين المجلسين النيابي اللبناني والشورى في إيران".

وتابع جلال زاده: "عقدنا لقاءً مهمًّا وبناءً مع دولته حيث كانت فرصة مناسبة لنستمع إلى وجهة نظره وآرائه السياسية البناءة والمفيدة تجاه كل القضايا والتطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبطبيعة الحال نحن ننظر بإجلال وإكبار الى الدور المقاوم البنّاء الذي يقوم به لبنان الشقيق تجاه العدو الصهيوني ومخططاته الخبيثة تجاه المنطقة وشعوبها".

وأردف: "تحدّثنا عن التطوّرات السياسية الراهنة على مستوى المنطقة مع دولته، وقد اغتنمت هذه الفرصة الطيبة كي أؤكد بشكل رسمي أمام دولة الرئيس على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تقف إلى جانب لبنان الشقيق، إنْ كان في مجال مقاومته وتصديه للعدو "الإسرائيلي" وفي الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني لتجاوز محنته الاقتصادية والماليّة الصعبة التي يمرّ بها في الوقت الراهن".

وختم جلال زاده: "قدمت دعوة رسمية موجهة من رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد باقر قاليباف إلى أخيه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".