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الجمعة 11 آب 2023 ساعة 07:55

طهران: لم ولن نقف الى جانب اي من الطرفين في حرب اوكرانيا

طهران: لم ولن نقف الى جانب اي من الطرفين في حرب اوكرانيا
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية ايران وجنوب افريقيا الخميس في بريتوريا .
 
وأضاف وزير الخارجية الايراني: في المحادثات مع وزير خارجية جنوب إفريقيا ، أعربنا عن مواقفنا من الحرب في أوكرانيا. إننا لم ولن نقف الى جانب اي من الطرفين في حرب اوكرانيا من اجل إطالة امدها. نحن لا نعتبر الحرب في أوكرانيا حلاً ، وعلى الطرفين ان يعملا للتوصل إلى حل سياسي .
 
وأشار رئيس السلك الدبلوماسي: الاتهام الذي لا أساس له باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب ضد أوكرانيا باطل تمامًا. لقد تحدثت مع وزير خارجية أوكرانيا عدة مرات واتفقنا حتى على عقد اجتماع للقادة العسكريين في بلدينا . كان هدفنا من اللقاء هو الحصول على الوثائق المزعومة لأوكرانيا وبعض الدول الغربية باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار في حرب أوكرانيا. وتحدث الوفدان الأوكراني والإيراني على المستوى العسكري مع بعضهما البعض قبل نحو سبعة أشهر في عمان ، ولم يقدم الوفد العسكري الأوكراني أي وثيقة مقبولة للوفد العسكري الإيراني.
 
وحول الاتفاق النووي صرح أمير عبد اللهيان: فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إذا كان لدى الأطراف المقابلة الإرادة اللازمة للعودة إلى التزاماتها ، فإن إيران لا تزال الطرف الأكثر التزامًا واستقرارًا في خطة العمل الشاملة المشتركة للوفاء بالتزاماتها. لم ننحرف قط عن طريق الدبلوماسية والحوار.
رقم : 1074937
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