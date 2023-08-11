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الجمعة 11 آب 2023 ساعة 08:17

بيان وزارة الخارجية حول الإفراج عن الاموال المحتجزة في الخارج

بيان وزارة الخارجية حول الإفراج عن الاموال المحتجزة في الخارج

وقالت الخارجية، إن عملية الإفراج عن المليارات المحتجزة من قِبَل واشنطن في كوريا الجنوبية قد بدأتْ.

واضافتْ أن الموارد والأصول المالية ستكون تحت تصرف طهران، وسيتم إنفاقُها على الاحتياجات المختلفة للبلاد وفق ما تراه السلطات المختصة في ايران.

واوضحت أن الاتفاق يتضمن تبادلا للسجناء وسيتم الافراج قريباً عن عدد من السجناء الايرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل واشنطن.

واكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أنّ طهران حصلت على الضمانات الضرورية لالتزام أمريكا في اتفاق التبادل.

رقم : 1074943
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