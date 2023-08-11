الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 آب 2023 ساعة 08:18

السودان .. الضباط الإداريون في ولاية قضارف يعلنون جاهزيتهم لإسناد الجيش

السودان .. الضباط الإداريون في ولاية قضارف يعلنون جاهزيتهم لإسناد الجيش
وقالت وكالة "سونا" السودانية إن إعلان الضباط الإداريين جاء خلال اجتماع جمعهم مع وزير الحكم الاتحادي، المهندس محمد كورتكيلا صالح، ووالي القضارف المكلف، الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب.
 
ودعا الضباط إلى ضرورة التركيز على التدريب والتنقل بين الولايات وإصلاح الخدمة المدنية وفقًا للقوانين، وتوفير الحماية اللازمة لها.
 
وطالب الضباط الإداريون في القضارف بإعادة النظر في بعض القوانين لتعزيز إيرادات الولايات، بالإضافة إلى تطوير الحكم المحلي وتنظيم عمل الضباط الإداريين من خلال إصدار قانون جديد.
 
من جانبه، أكد الوزير صالح الدور المهم الذي يلعبه الضابط الإداري في الحكم وتقديم الخدمات للمجتمع، مشيرا إلى الرؤية المعدة من قبل الوزارة لتعزيز دور الضابط الإداري واستعادة مكانته.
 
يشار إلى أن الاجتماع حضره مستشار وزارة الحكم الاتحادي، عبد الله التوم الإمام، وأمين عام حكومة ولاية القضارف بالنيابة، يعقوب محمد العبيد.
 
وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، أمس الخميس، ضبط كمية من الأسلحة والذخائر شرقي البلاد، لافتا إلى أنها كانت في طريقها لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضده منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفذت شعبة العمليات الخاصة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة.
 
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بانحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
 
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
رقم : 1074944
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
11 آب 2023
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
11 آب 2023
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
11 آب 2023
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
10 آب 2023
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
10 آب 2023
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
10 آب 2023
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
10 آب 2023
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
10 آب 2023
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
9 آب 2023
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
9 آب 2023
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
9 آب 2023
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي
9 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن