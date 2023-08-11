الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 آب 2023 ساعة 10:25

المغرب.. مقترحات لتخفيف اكتظاظ السجون بعد وصولها لطاقتها الاستيعابية

المغرب.. مقترحات لتخفيف اكتظاظ السجون بعد وصولها لطاقتها الاستيعابية
ودعا المرصد إلى تأسيس لجنة وطنية للرصد والإنقاذ، تضم مختلف الأطراف المعنية، للقيام بزيارات إلى السجون ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بها.
 
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
 
وحثت الهيئة المدنية ذاتها على إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية حتى يتسنى لها القيام بأدوارها، سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية، لا سيما المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
 
وعلى المستوى التشريعي، دعا المرصد المغربي للسجون إلى التعجيل بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان، والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.
 
وسجل عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب رقما قياسيا، حيث بلغ حتى 7 أغسطس الحالي ما يفوق الـ100 ألف سجين، في حين إن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
رقم : 1074959
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
11 آب 2023
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
الجيش الإسرائيليّ والاعتراف بإرهاب المستوطنين
11 آب 2023
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
بوصلة الجيش الأمريكي تغير مسارها من أوكرانيا إلى تايوان
11 آب 2023
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
لماذا أغضبت مفاوضات حزب الله مع التيار الوطني الحر سمير جعجع؟
11 آب 2023
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
مستشار قائد الثورة: الجيش مستعد دائما للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها
10 آب 2023
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
10 آب 2023
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟
10 آب 2023
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
حقيقة الاجتماع السري بين السلطة الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي"
10 آب 2023
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
متى ينتهي التصعيد في مخيم عين الحلوة؟
10 آب 2023
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
اللواء موسوي: لا خيار أمام الأعداء سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران
9 آب 2023
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
"معركة إدلب" تلوح بالأفق.. الدلالات والمفرزات؟
9 آب 2023
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
وصول قوات أمريكية إلى البحر الأحمر وتحذيرات يمنية شديدة اللهجة
9 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل على طاولة "الإطار التنسيقي"
بشكل أكبر.. العرب يرفضون التطبيع مع "إسرائيل"
تطبيع السعودية و"الکیان الإسرائيلي" في طريق مسدود
أوكرانيا... الشعرة التي قد تقصم ظهر العلاقات بين الرياض وواشنطن