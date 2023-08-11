واشنطن تخطط لتعزيز دفاعاتها في جزيرة غوام الاستراتيجية بالمحيط الهادئ

وأكدت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين ورموت، أنه "من السابق لأوانه النظر إلى أرقام محددة، فالجيش الأمريكي في غوام يحتاج إلى بناء قدرات للدفاع الجوي والصاروخي هناك، وهو ما يمثل قوة للجيش".

وكانت ورموت زارت غوام مؤخرا، وقالت للصحفيين حينها إن وزارة الدفاع تحتاج إلى النظر "في تعميق الدفاع عن غوام من حيث البنية التحتية ومن ناحية السكن للجنود"، وغيرها من الجوانب.

وتابعت أن "جزيرة غوام تتمتع بموقع استراتيجي بشكل لا يصدق للعمليات الأمريكية في المحيط الهادئ، وعلى ما أعتقد، سيرى الناس الوجود العسكري هناك يتزايد".

وشددت الوزيرة الأمريكية على أن "الناس الذين يعيشون في غوام مواطنون أمريكيون، وعلينا مسؤولية توفير الحماية لهم".

وغوام، هي جزيرة تقع في غرب المحيط الهادئ، وهي أرض أمريكية تقع في مجموعة جزر ماريانا، فيها قاعدة بحرية وجوية أمريكية حيوية في المحيط الهادئ.