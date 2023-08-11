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الجمعة 11 آب 2023 ساعة 11:46

سرايا القدس 'كتيبة طولكرم': سطرنا صفحة من صفحات العز بوجه الاحتلال

سرايا القدس
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم"، عن "كتيبة طولكرم" قولها في بيان لها: "لقد خاضت سرايا القدس - كتيبة طولكرم فجر اليوم اشتباكات عنيفة وعمليات تصدي على أكثر من محور ضد قوات الاحتلال التي حاولت احكام سيطرتها على مخيم طولكرم".
 
وأضافت: "تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه وعزم مجاهدينا على خوض اشتباكات على عدة محاور أمطرت فيها قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية ومباشرة من الرصاص".
 
وتابعت سرايا القدس- كتيبة طولكرم: "تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات ومنها عبوة (سيف1) شديدة الانفجار، محققين إصابات مباشرة في آليات الاحتلال".
 
وأردفت قائلةً: "تمكن جندنا من استهداف قوات الاحتلال على محور الدعمه بصليات كثيفة من الرصاص واشتبكوا مع قوات الاحتلال المتمركزة في المكان".
 
وقالت "كتيبة طولكرم": "بعون الله وتوفيقه وعزم مجاهدينا وكافة الأحرار وبأسهم وصبرهم في ميدان العزة والفداء خرج جيش الاحتلال كالعادة ذليلاً دون أن يحقق أي من أهداف عدوانه الغادر بحق أبناء شعبنا".
 
ونعت سرايا القدس- كتيبة طولكرم شهيد الواجب الشهيد البطل/ محمود الجراد، الذي ارتقى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.
 
وإليكم نص البيان:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)
 
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم
 
يا أبناء شعبنا المجاهد في مدينة طولكرم البطولة، ومخيماتها الصابرة .. أهلنا الصامدين في مخيم طولكرم .. لقد سطرتم صفحة جديدة من صفحات العز والبطولة والتضحية والفداء في وجه غطرسة العدو الصهيوني.
 
لقد سطر مجاهدونا في سرايا القدس _ كتيبة طولكرم صفحة جديدة من صفحات الملاحم والعز في وجه العدو الصهيوني ووجهوا له الضربات المتتالية ليخرج ذليلاً مهزوماً بعون الله وعزم مجاهدينا وكل الأحرار.
 
لقد خاضت سرايا القدس - كتيبة طولكرم فجر اليوم اشتباكات عنيفة وعمليات تصدي على أكثر من محور ضد قوات الاحتلال التي حاولت احكام سيطرتها على مخيم طولكرم.
 
حيث تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه وعزم مجاهدينا على خوض اشتباكات على عدة محاور أمطرت فيها قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية ومباشرة من الرصاص.
 
كما تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات ومنها عبوة (سيف1) شديدة الانفجار، محققين إصابات مباشرة في آليات الاحتلال.
 
وتمكن جندنا من استهداف قوات الاحتلال على محور الدعمه بصليات كثيفة من الرصاص واشتبكوا مع قوات الاحتلال المتمركزة في المكان.
 
وبعون الله وتوفيقه وعزم مجاهدينا وكافة الأحرار وبأسهم وصبرهم في ميدان العزة والفداء خرج جيش الاحتلال كالعادة ذليلاً دون أن يحقق أي من أهداف عدوانه الغادر بحق أبناء شعبنا.
 
إننا في سرايا القدس ننعى شهيد الواجب الشهيد البطل/ محمود الجراد، الذي ارتقى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.
 
يا أبناء شعبنا المجاهد الصابر في طولكرم ومخيماتها الصامدة، إننا وأمام هذه الملحمة البطولية نجدد العهد والوعد بأن نواصل المسير على درب الشهداء وأن نبقى الدرع الحامي لمدينتنا ومخيماتها مهما بلغت التضحيات.
 
جهادنا ماض.. وسلاحنا مشرع في كل الساحات
 
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
 
سرايا القدس - كتيبة طولكرم
رقم : 1074968
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