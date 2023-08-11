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الجمعة 11 آب 2023 ساعة 14:01

رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان

رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان
عقد الاجتماع الخاص لاعضا ءالمجلس الاستراتيجي لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان عصر الخميس بحضور ريس الجمهورية آية الله رئيسي.
 
واشار آية الله رئيسي في هذا الاجتماع الى الخدمات المتميزة التي تم تقديمها خلال الثورة الإسلامية لتنمية هذه المحافظة وازدهارها، وأكد على ضرورة استمرار هذه الخدمات وقال: الاستعانة بقدرات ومواهب الشعب المتميزة للإسراع بعملية التنمية يجب أن تكون أكثر أهمية من ذي قبل.
 
واعتبر رئيس الجمهورية أنه من الضروري تفويض صلاحيات خاصة إلى محافظ سيستان وبلوشستان لحل المشاكل والنهوض بشؤون المحافظة، مشددا على استمرار التنسيق بين جميع المدراء في المحافظة لحل المشاكل.
 
وتقرر في هذا الاجتماع، توفير التخصيصات لمشاريع المياه بالمحافظة، ومتابعة القروض المتعلقة بخط سكة حديد زاهدان - تشابهار ، وتسريع مشاريع توفير فرص العمل بما في ذلك تفعيل مناجم المحافظة، وتخصيص الأموال لتطوير الأنشطة الثقافية، وكذلك التنسيق، وكذلك التخطيط لعقد اجتماعات تنسيقية للتآزر بين المناطق الحرة والمحافظة ولجنة تطوير شواطئ مكران.
 
كما تم التأكيد على الإسراع في معالجة القضايا الناجمة عن أحداث العام الماضي في زاهدان ودفع تعويضات للمصابين.
رقم : 1074983
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